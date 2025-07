Romano: «Nkunku? Contatti Inter-Chelsea non di ora! Asensio…»

Fabrizio Romano ha fatto il punto su Nkunku e Asensio, rispettivamente del Chelsea e del Psg. I due attaccanti sono finiti nel mirino dell’Inter.

GIOCATORI DI QUEL TIPO – L’Inter sta andando alla ricerca di giocatori in avanti che possano garantire qualità ed estro. Si parla a tal proposito di Christopher Nkunku del Chelsea e Marcos Asensio del Psg. Fabrizio Romano, in collegamento sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione: «L’Inter vuole trovare una sistemazione a Taremi e non ci sono dubbi, i primi contatti sono partiti e certamente si vuole aggiungere un giocatore di qualità al reparto. Per Nkunku il Chelsea insiste per un titolo definitivo da 45-50 milioni di euro. L’Inter un contatto lo ha avuto prima della finale di Champions League ma non si è avanzato proprio per ragioni di costi. Oggi non risulta che stia avanzando e Nkunku piace anche al Bayern Monaco, che ha rapporti eccezionali con i suoi procuratori. L’altro giocatore che piace all’Inter è Asensio, che il club aveva cercato a gennaio. Da capire cosa potrà fare». Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, invece, si è in una situazione di stallo. Al momento il Galatasaray è totalmente concentrato sull’operazione Victor Osimhen con il Napoli.