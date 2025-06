Romano: «Fabregas-Inter? Stima reciproca. C’è la mossa del Como»

Fabrizio Romano si esprime sul prossimo allenatore dell’Inter. Se dovesse partire Simone Inzaghi, il profilo più apprezzato è Cesc Fabregas. Ma il Como sarà un osso duro.

FUTURO ALLENATORE – Chi sarà il prossimo tecnico della Beneamata? Ancora Simone Inzaghi o si andrà con un altro profilo. Dopo l’aggiornamento sul giorno dell’incontro, Fabrizio Romano ha raccontato altri aggiornamenti sul proprio canale YouTube: «Un disastro la finale di Champions League dell’Inter, una prestazione nulla, che lascia scorie sul futuro prossimo e imminente di Simone Inzaghi. Con l’Inter rientrante a Milano e con la finale persa, c’è da confrontarsi. Partirà da lunedì. Da domani Inzaghi potrà anche parlare con l’Al-Hilal per parlare del progetto tecnico e dei giocatori che potrebbero arrivare. Le percentuali di separarsi dall’Inter sono concrete. Per quanto riguarda l’allenatore in caso di esonero ne sapremo di più nei prossimi giorni. Ma il più apprezzato è Cesc Fabregas. Lui è stimato dall’Inter e lo stesso spagnolo stima l’Inter. Per liberarlo non è semplice: ci hanno provato in Germania, ci ha provato la Roma. Non sarebbe semplice, dovrebbe essere in quel caso lo spagnolo a spingere per liberarsi. Il Como ha offerto il rinnovo e c’è una discussione in corso. Il Como vuole una risposta il prima possibile».