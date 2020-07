Romano: “Conte vuole rinnovare. Ecco i giocatori giÃ  fuori dall’Inter”

Romano: “Conte vuole rinnovare. Ecco i giocatori già fuori dall’Inter”

Fabrizio Romano su Calciomercato.com tratta dell’Inter del futuro. Conte vuole una rosa rinnovata e ci sono giocatori già fuori dalla squadra del prossimo anno.

SQUADRA DA RINNOVARE – Conte vuole un’Inter del futuro profondamente diversa. Questa una delle sue pretese per rimanere al timone. Chiederà esperienza, cambiamento, novità. Tanti giocatori verranno giudicati in questi mesi. Ma c’è anche chi è già fuori dall’Inter 2020-2021. Per scelte dell’allenatore, della dirigenza e non solo. Con modalità e motivazioni differenti.

QUATTRO NOMI – Godin potrà ascoltare offerte perché l’Inter non lo ritiene indispensabile. Nel progetto Conte non ha convinto per ragioni anche tattiche e si cercherà una soluzione che accontenti tutti. Vecino non ha mai legato con l’allenatore, a gennaio è stato a un passo dall’addio e in estate potrà consumarsi lo strappo definitivo tra l’Inter e l’uruguaiano. Esposito rinnoverà e sarà un uomo del futuro ma per il presente dovrà andare a giocare da protagonista in prestito o con recompra. L’attacco del prossimo anno avrà elementi di esperienza, pronti a dare il loro contributo. Fuori dal progetto anche Asamoah alle prese con costanti problemi fisici: non ci sarà più posto per lui nella squadra del prossimo anno.