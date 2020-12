Romano: “Bastoni fondamentale per l’Inter di Conte. Verso il rinnovo”

Bastoni – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Bastoni partita dopo partita, stagione dopo stagione, si sta ritagliando un posto importante nell’Inter attuale allenata da Antonio Conte ma anche quella del futuro. Ormai pilastro della squadra nerazzurra e scoperta in Nazionale, il calciatore è pronto a rinnovare il suo contratto. Ne parla Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”.

VERSO IL RINNOVO – Bastoni può definirsi ormai un giocatore fondamentale per l’Inter attuale ma soprattutto del futuro. La società ha creduto da sempre in lui, e Antonio Conte gli ha dato fiducia e lo ha inserito gradualmente, facendolo diventare uno dei pilastri della squadra. La società nerazzurra adesso vuole blindare il calciatore, seguito dai top club europei anche nel corso della scorsa estate. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, per lui pronto un contratto per i prossimi cinque anni: «Si sta lavorando da tempo su questo tema, non c’è fretta o ansia perché il contratto è ancora lungo e Alessandro è felicissimo della sua avventura nerazzurra. Più di un top club europeo lo ha fatto seguire da vicino in questi mesi, le offerte per il 2021 arriverebbero come nella scorsa estate ma l’Inter non ha alcuna intenzione di ascoltarle. Anche a cifre importanti. Bastoni è il presente e il futuro, così si procede verso un rinnovo che migliorerà notevolmente gli 1,5 milioni percepiti attualmente come ingaggio annuale. Lavori in corso, Bastoni resta al centro del progetto Inter».

