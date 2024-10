Roma-Inter, rientro fondamentale per Inzaghi: probabile formazione

Roma-Inter si disputerà domenica 20 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Roma-Inter sarà la prima sfida per la formazione nerazzurra al rientro dalla sosta per le Nazionali. I meneghini, al secondo posto momentaneo in classifica con 14 punti in 7 giornate, intendono mantenere il passo del Napoli di Antonio Conte al primo posto con 16 punti totali. Per farlo, la squadra nerazzurra dovrà mostrare una maggiore applicazione difensiva nell’arco dei 90 minuti rispetto a quanto osservato nelle ultime sfide di campionato, riacquisendo quelle convinzioni mentali mostrate nell’ultima annata in Serie A. Solo in questa maniera sarà possibile guardare all’obiettivo dello scudetto con una rinnovata fiducia.

Roma-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Per Roma-Inter, Inzaghi dovrebbe propendere per l’attribuzione di un posto da titolare a Benjamin Pavard, rimasto in panchina nelle ultime due gare di campionato contro Udinese e Torino. A centrocampo il tecnico piacentino dovrebbe poter contare su un rientro dal peso specifico molto rilevante, ossia quello di Nicolò Barella. Per il resto, Inzaghi dovrebbe optare sull’attacco titolare, con una scelta che spinge a pensare che Mehdi Taremi possa trovare spazio dal primo minuto per la terza volta consecutiva in Champions League.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries, Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.