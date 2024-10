Roma-Inter, le probabili formazioni per l’8ª giornata di Serie A

Roma-Inter si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per l’ottava giornata di Serie A.

ROMA-INTER PROBABILI FORMAZIONI CASA – Il tecnico Ivan Juric sembra avere le idee chiare per quanto riguarda l’11 che sarà schierato dal primo minuto in Roma-Inter. Con un Paulo Dybala intenzionato a guidare la svolta auspicata dalla sua squadra, i giallorossi dovrebbero lasciare in panchina un ispirato Tommaso Baldanzi per poter contare sul tridente di qualità e quantità composto dall’argentino, Lorenzo Pellegrini e Dovbyk. In difesa spazio ad Angeliño, con Mario Hermoso che partirà dalla panchina.

ROMA-INTER PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Simone Inzaghi dovrà gestire nella maniera più attenta possibile i quattro centrocampisti ora disponibili in rosa. Dopo lo stop di Piotr Zielinski per un’elongazione e quello di Kristjan Asllani per una botta, i nerazzurri potranno contare per la trasferta di Roma solo sui tre titolari a centrocampo più il jolly Davide Frattesi. L’idea è che Nicolò Barella possa partire dal primo minuto, con Matteo Darmian favorito su Denzel Dumfries per affrontare il rivale Angeliño sulla fascia destra di sua competenza.

Roma-Inter, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Kone, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

In panchina: Marin, Ryan, Hummels, Dahl, Sangaré, Abdulhamid, Pisilli, Le Fée, Peredes, Nardin, Hermoso, Soule, Baldanzi, Shomurodov.

Allenatore: Ivan Juric.

Indisponibili: Saelemaekers (infortunato), El Shaarawy (infortunato)

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Josep Martinez; Dumfries, de Vrij, Arnautovic, J. Correa, Berenbruch, Frattesi, Bisseck, Carlos Augusto, Palacios, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Buchanan (infortunato), Zielinski (infortunato), Asllani (infortunato)

Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia), Carbone-Beretti-Feliciani, Var: Di Bello, Avar: Di Paolo.