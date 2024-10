Roma-Inter, probabile formazione: Inzaghi al lavoro, due spunti!

Verso Roma-Inter, match valido per l’ottava giornata di Serie A. Oggi giornata di allenamenti ad Appiano Gentile, per Simone Inzaghi due spunti rispetto all’ultima uscita col Torino. La probabile formazione.

LA SFIDA – Oggi giornata di lavori ad Appiano Gentile per i campioni d’Italia in vista di Roma-Inter. In campo tanti nazionali rientranti: dagli italiani Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Dimarco, al turco Hakan Calhanoglu, agli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, fino ad arrivare all’albanese Kristjan Asllani e al francese Marcus Thuram. Domani rientreranno gli ultimi tre: Lautaro Martinez, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Mini ansia per quest’ultimo, dopo il problema rimediato con la maglia della sua Polonia. Rispetto al match contro il Torino, vinto per 3-2, pronti due spunti per la Beneamata.

Roma-Inter probabile formazione: due novità rispetto al Torino

PROBABILE – Si avvicina Roma-Inter, match in programma domenica sera alle 20.45. Mancano ancora alcuni giorni per la sfida dell’Olimpico, dunque Inzaghi ha del tempo per decidere la miglior formazione possibile da mandare in campo contro la squadra di Ivan Juric. Il grande dubbio di Inzaghi è sul terzo destro in difesa. La scelta è tra due nazionali non convocati durante l’ultima sosta. Il francese Benjamin Pavard è in vantaggio rispetto al tedesco Yann Bisseck, che sembra destinato a partire dalla panchina. Poi l’altra novità rispetto al 3-2 contro il Torino sarà Nicolò Barella, rientrato in gruppo. Di seguito la probabile formazione di Roma-Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez