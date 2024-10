Roma-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: c’è un dubbio – CdS

Meno uno a Roma-Inter, gara che si disputerà domani sera all’Olimpico. Simone Inzaghi, nella rifinitura di oggi, dovrebbe sciogliere gli ultimi. La sua probabile formazione.

MENO UNO – Vigilia dell’atteso Roma-Inter di campionato, match in programma domani sera alle 20.45 all’Olimpico. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo di fila tra campionato e Champions League, ma si troveranno di fronte la squadra di Ivan Juric, il quale oggi parlerà in conferenza stampa a Trigoria. Un match sempre spettacolare e interessante quello dell’Olimpico. Oggi l’Inter farà la rifinitura in mattinata ad Appiano Gentile per poi volare su Roma nel pomeriggio. L’unico dubbio vero per Inzaghi è Kristjan Asllani, che ieri ha ricevuto una botta in allenamento. Le sue condizioni saranno valutate stamani. Le ultime sulla probabile formazione dei campioni d’Italia.

La probabile formazione di Inzaghi per Roma-Inter: Asllani da valutare

ULTIME – Se Asllani è da valutare, per il resto l’Inter anti Roma è quasi fatta. In difesa dovrebbe rientrare dal primo minuto Benjamin Pavard, che scavalcherà Yann Aurel Bisseck. A centrocampo, fuori Piotr Zielinski per un’elongazione. Ma c’è il recupero di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, autore di una bella intervista pochi giorni fa su Radio 24, giocherà dal primo minuto, riferisce il Corriere dello Sport, anche se scalpita Davide Frattesi. In avanti, Inzaghi con la premiata coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez. La probabile formazione dell’Inter di Inzaghi contro la Roma:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez