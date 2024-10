Roma-Inter: orario, dove vederla, formazioni e tutte le informazioni

Roma-Inter si gioca per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

LIVE tutte le notizie della partita tra Roma-Inter (ore 20.45): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta a Roma-Inter, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Roma-Inter

Stadio Olimpico di Roma, domenica 20 ottobre ore 20:45.

Come seguire Roma-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:15, sia attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l'avvicinamento all'evento con il prepartita, fino al post-partita con le interviste.

Roma-Inter, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Roma-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Roma-Inter su Dazn: telecronisti

In telecronaca su Dazn ci saranno Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Gli indisponibili della partita

Roma: Stephan El Shaarawy (stiramento), Alexis Saelemaekers (frattura)

Inter: Piotr Zielinski (elongazione), Kristjan Asllani (botta), Tajon Buchanan (frattura)

L’arbitro della partita

Arbitro: Davide Massa

Assistenti: Carbone-Peretti

Quarto uomo: Feliciani

Var: Di Bello

Avar: Di Paolo

Conferenze stampa vigilia di Juric e Inzaghi

Juric: «Di Dima (Federico Dimarco, ndr) sono particolarmente soddisfatto per la carriera che sta facendo, abbiamo lavorato bene, è un ragazzo splendido. Limitare quel piede è veramente molto difficile, ha un piede fantastico ed è diventato un giocatore totale. Angelino ha quelle caratteristiche, può migliorare». Clicca qui per la conferenza stampa integrale dell’allenatore della Roma.

Inzaghi: «I ragazzi sono rientrati abbastanza bene a parte Zielinski che non ci sarà. Asllani ha avuto ieri una leggera distorsione al ginocchio e anche lui non ci sarà. Porteremo Berenbruch». QUI per la conferenza integrale del mister dell’Inter.