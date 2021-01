Roma-Inter, le possibili scelte di Conte: due ritorni dal 1′ – SM

Antonio Conte Inter

Roma-Inter di domani pomeriggio sarà il big match della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Per la trasferta dell’Olimpico Antonio Conte sembra orientato a rilanciare alcuni titolari assenti nell’ultima sfida persa sul campo della Sampdoria

Archiviata la sconfitta dell’Epifania contro la Sampdoria, l’Inter si prepara al ritorno in campo per la delicata trasferta di domani pomeriggio sul campo della Roma. Per la trasferta dell’Olimpico si potrebbero rivedere alcuni giocatori esclusi nella trasferta del Ferraris. Secondo Sport Mediaset, infatti, Antonio Conte potrebbe scegliere di rilanciare dal primo minuto Arturo Vidal dopo la prestazione negativa con tanto di critiche contro il Crotone. Si dovrebbe rivedere inoltre Romelu Lukaku dal primo minuto, l’attaccante belga ha infatti superato il suo problema fisico che lo ha costretto a partire dalla panchina contro la Sampdoria. La formazione dovrebbe essere quindi schierata col consueto 3-5-2 con Handanovic in porta, Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa, Hakimi e Young sulle fasce, Barella, Brozovic e Vidal a centrocampo e Lukaku-Lautaro Martinez in attacco.