Roma-Inter, Lautaro Martinez OK! Difficoltà in un reparto: il punto – Sky

Lautaro Martinez ci sarà per Roma-Inter e giocherà anche titolare. Ma occhio invece ad un reparto, che ha qualche difficoltà di tenuta.

ATTACCO DEFINITO – Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha aggiornato sulla condizione di Lautaro Martinez. Il Toro sarà regolarmente al centro dell’attacco per Roma-Inter. Le sue parole: «Lautaro in campo con la squadre regolarmente dopo l’allenamento di scarico di ieri, ce lo aspettiamo titolare con Thuram a Roma. Inzaghi andrà con la formazione che darà maggiori certezze, quindi con Thuram e Lautaro Martinez davanti, semmai li ruoterà in Champions League. Lo schema penso sia questo». Il Toro ha voglia di gol, dopo averlo ritrovato anche con la maglia dell’Argentina.

Lautaro Martinez c’è per Roma-Inter. Il centrocampo ha qualche difficoltà

PROBLEMA – Poi Barzaghi ha parlato anche del centrocampo interista, che dovrà fare a meno di Piotr Zielinski, out per infortunio. Il punto in vista del match tra Roma e Inter: «A parte hanno lavorato Zielinski, che potrebbe rientrare già mercoledì, e Tajon Buchanan, il quale va gestito con gradualità. Detto questo: c’è qualche problema a centrocampo. Senza Zielinski, c’è Barella appena rientrato, Calhanoglu non è al 100% viste le tante partite ravvicinate, gli si chiederà uno sforzo. Il resto è formazione tipo». Il turco, ieri, è stato sentito dalla polizia in merito al caso ultras.