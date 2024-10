Roma-Inter, grosse novità per Juric: pronto un rientro in gruppo!

Cambia la situazione per uno degli uomini infortunati di Ivan Juric. L’allenatore giallorosso sembra aver totalmente recuperato un giocatore per Roma-Inter di domenica.

DALL’INFERMERIA – Mentre la squadra di Simone Inzaghi tornerà a lavoro domani in vista di Roma-Inter, quella di Ivan Juric è già impegnata con gli allenamenti. Mancano, ovviamente, gli uomini impegnati in Nazionale, ma sono presente quelli rimasti a casa, per scelte tecniche o per indisponibilità fisiche. Quest’ultimo è il caso di alcuni giallorossi come Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy. Proprio poco fa sono giunte notizie sui due attaccanti che, reduci da fastidi muscolari, anche quest’oggi hanno lavorato a parte rispetto al gruppo. A breve, però, la situazione per uno dei due è destinata a migliorare, cambiando anche le carte in tavola per Roma-Inter.

Juric recupera uno dei suoi uomini in vista di Roma-Inter

CAMBIAMENTI – Da Sky Sport 24, infatti, arrivano aggiornamenti sul recupero di Paulo Dybala, che alla vigilia della partita contro il Monza aveva accusato un fastidio muscolare. Se fino a poco fa la presenza dell’argentino per Roma-Inter sembrava a rischio, adesso tutto cambia. La ‘Joya’, infatti, a partire da domani tornerà ad allenarsi in gruppo e rientrerà così a disposizione di mister Juric per la sfida delle ore 20.45 di domenica. Non è detto che Dybala verrà schierato dal primo minuto in Roma-Inter, ma certamente potrà accomodarsi in panchina per poter essere usato come arma in corso. Si attendono ulteriori aggiornamenti, invece, sulle condizioni dell’altro giallorosso fermo ai box, El Shaarawy.