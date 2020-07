Roma-Inter 1-1 al 45′, vergogna all’Olimpico: pareggio nato da fallo netto

Termina il primo tempo di Roma-Inter, sfida valevole per la 34sima giornata di Serie A. I nerazzurri conducono per una rete a zero grazie al sigillo di Antonio Candreva. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Si sblocca dopo 15 minuti Roma-Inter: calcio d’angolo battuto da Alexis Sanchez, Stefan de Vrij svetta tra Kolarov e Spinazzola e il suo colpo di testa porta in vantaggio la squadra nerazzurra. Al 27′ grande opportunità di raddoppiare per i nerazzurri, con Young che appoggia per Brozovic a pochi passi da Pau Lopez, ma il tocco del centrocampista croato non è abbastanza forte per riuscire a superare il portiere giallorosso che blocca a terra. In pieno recupero arriva il pareggio della squadra giallorossa: ripartenza viziata da un probabile fallo di Kolarov su Lautaro Martinez, il pallone viene giocato da Dzeko su Spinazzola che appoggia di piatto e non può nulla de Vrij in scivolata per evitare la rete.

ROMA 1 – 1 INTER

MARCATORI: de Vrij (I) al 15′, Spinazzola (R) al 45′

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 41 Ibanez, 11 Kolarov; 33 Bruno Peres, 42 Diawara, 21 Veretout, 37 Spinazzola; 7 Lorenzo Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko (C).

A disposizione: 63 Fuzato; 2 Zappacosta, 6 Smalling, 15 Cetin; 4 Cristante, 14 Villar, 27 Pastore; 8 Perotti, 17 Cengiz Under, 19 Kalinic, 31 Carles Perez, 99 Kluivert.

Allenatore: P. Fonseca

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 77 Brozovic; 7 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 2 Godin, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 11 Moses, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Note: ; Ammoniti: Barella (I) al 23′; Sostituzioni: ; Recupero: 1′