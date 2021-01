Roma-Inter 1-0 al 45′, Pellegrini colpisce i nerazzurri. Darmian KO

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Termina il primo tempo di Roma-Inter, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri sprecano un paio di occasioni in apertura, poi sono i giallorossi a passare in vantaggio grazie a una rete di Lorenzo Pellegrini. Matteo Darmian costretto a uscire per infortunio.

PRIMO TEMPO – Dopo un inizio di gara senza troppi sussulti, Roma-Inter si scalda al 13′ quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lukaku stacca tutto solo di testa e costringe Pau Lopez a una parata strepitosa. Pochi istanti dopo è di nuovo il belga ad avere una palla ghiottissima, ma prima che possa calciare verso la porta avversaria viene contrastato con successo dalla difesa capitolina. Ad andare in vantaggio, al 17′, sono però i giallorossi. Recupero di palla senza fallo su Barella a centrocampo, ripartenza con Dzeko che appoggia per Lorenzo Pellegrini, il cui tiro – deviato da Bastoni – si deposita alla destra di un immobile Samir Handanovic per l’uno a zero. Provano a reagire i nerazzurri, che al 28′ vanno vicini al pari con un bell’uno-due tra Hakimi e Vidal, concluso dal tiro di quest’ultimo che sfila però a lato della porta difesa da Pau Lopez. Al 35′ Antonio Conte è costretto al primo cambio della sfida: fuori Matteo Darmian per infortunio, dentro Ashley Young. Dopo tre minuti di recupero, le squadre tornano negli spogliatoi. Nerazzurri costretti a inseguire nella ripresa dopo il vantaggio firmato da Lorenzo Pellegrini.

ROMA 1 – 0 INTER

MARCATORI: Pellegrini (R) al 17′

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 G. Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 14 Villar, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 7 Lorenzo Pellegrini; 9 Dzeko (C).

A disposizione: 12 Farelli, 87 Fuzato; 4 Cristante, 5 Juan Jesus, 21 Borja Mayoral, 24 Kumbulla, 31 Carles Perez, 33 Bruno Peres, 42 Diawara, 57 Providence, 64 Podgoreanu.

Allenatore: P. Fonseca

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 36 Darmian; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 15 Young, 24 Eriksen.

Allenatore: A. Conte

Note: Darmian (I) infortunato al 35′; Ammoniti: Lukaku (I) al 43′, Smalling (R) al 45’+1 ; Sostituzioni: Young per Darmian (I) al 35′; Recupero: 3′