Roma-Inter 0-1 nel segno di Lautaro Martinez: Olimpico sbancato!

Termina sul punteggio di 0-1 Roma-Inter, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo allo Stadio Olimpico dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0.

GOL DEL VANTAGGIO – Se il primo tempo si chiude sul punteggio di parità con tante palle-gol nei primi venti minuti e meno nella seconda parte, la ripresa quasi sulla falsa riga della prima frazione di gioco. Avvio movimentato, con Roma e Inter che rispondono colpo su colpo. Dopo cinque minuti tiraccio di Nicolò Barella dai venti metri, mentre due minuti più tardi Lorenzo Pellegrini non trova la palla sul più bello in area di rigore. Brava la retroguardia nerazzurra. Al 59′ l’Inter sblocca il match. Ripartenza veloce dei nerazzurri portata avanti da Davide Frattesi, entrato al posto dell’infortunato Hakan Calhanoglu, il centrocampista mette a rimorchio per l’arrivo di Lautaro Martinez; pasticcio di Nicola Zalewski, che regala palla a Lautaro Martinez e con un bolide terra-aria, il capitano dell’Inter fa 1-0.

L’Inter spreca tantissimo nel trovare il raddoppio

SPRECONI – L’Inter attacca alla ricerca del raddoppio e al 64′ ci va vicinissima con Federico Dimarco: Marcus Thuram fa lo scavetto su filtrante di Frattesi e poi Celik salva sull’arrivo di Dimarco pronto a ribadire in rete. La Roma si riaffaccia dalle parti di Sommer al 68′ con la pericolosa conclusione di Paulo Dybala deviata in angolo da un difendente dell’Inter. Tra il 75′ e il 77′ clamorosa doppia occasione per il raddoppio dell’Inter. Prima ci prova Denzel Dumfries, che parte palla al piede arrivando fino all’area di rigore della Roma, ma il suo diagonale è ben respinto da Svilar. E successivamente Thuram, il francese si innamora troppo del pallone non riuscendo a concludere, ma facendosi bloccare in uscita dal portiere serbo. All’84’, Svilar fa la terza prodezza in pochi minuti fermando ancora Dumfries a tu per tu. Al 90′ altra chiarissima palla-gol per il raddoppio dell’Inter con Dumfries. L’olandese si invola verso la metà campo della Roma, accompagnano sia Thuram che Barella. Ma la conclusione del centrocampista sardo è completamente sballata. Al 94′, Sommer evita la beffa rispondendo alla conclusione di Soulé.

ROMA-INTER 0-1

59′ Lautaro Martinez