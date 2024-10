Roma-Inter 0-0 al 45′: due tegole per Inzaghi! Traversa Mkhitaryan

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Roma-Inter, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti allo Stadio Olimpico.

INTENSITÀ – All’Olimpico è un Roma-Inter subito intenso, tant’è che nei primi quindici minuti di gara si contano non solo occasioni da gol, ma, malgrado per i nerazzurri, anche l’infortunio per Hakan Calhanoglu. La prima potenziale palla-gol è in favore della Roma al primo minuto di gioco: Lorenzo Pellegrini servito bene tra le linee da Angeliño, calcia non trova di tanto la porta difesa da Yann Sommer. La risposta dell’Inter non si fa attendere. Triangolo a liberare Lautaro Martinez, che si gira bene in area di rigore, ma il risultato è praticamente identico a quello del capitano giallorosso. Al quinto minuto, la prima vera occasione della partita con Marcus Thuram, che trova una forte conclusione ma centrale, para Mile Svilar. È una partita che non ammette pause e cinque minuti dopo Sommer rischia il paperone sul tiro-cross di Pellegrini dalla sinistra. Lo svizzero si salva grazie all’aiuto del palo. Dall’auto-palo del portiere dell’Inter alla traversa di Henrikh Mkhitaryan: stavolta Svilar non ci poteva fare niente. Al 26′ altra tegola per l’Inter: dopo Calhanoglu si fa male pure Francesco Acerbi. Incredibile! Al suo posto, dentro Stefan de Vrij.

FINALE DI TEMPO – Meno palle-gol e più tatticismo con lo scorrere delle lancette. Al 35′, Simone Inzaghi si becca anche un’ammonizione per proteste da parte di Davide Massa, che qualche minuto prima non aveva fischiato un fallo evidente nei confronti di Thuram. Il francese era involato verso la porta di Svilar e stava per entrare in area. Doveva essere punizione dal limite e cartellino rosso per dogso. Al 40′, forte ripartenza giallorossa con Pellegrini, che va via in dribbling a Bastoni e calcia dal limite: bravissimo Sommer a distendersi. Il primo tempo termina dopo tre minuti di recupero.

