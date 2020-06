Roma in crisi, l’Inter ci prova per Zaniolo:...

Roma in crisi, l’Inter ci prova per Zaniolo: ecco l’offerta – Repubblica

“Repubblica” riporta che l’Inter negli ultimi giorni è andata in pressing sulla Roma per il clamoroso ritorno di Zaniolo.

ROMA IN DIFFICOLTA’ – La fotografia della Roma oggi è un’impietosa relazione finanziaria. L’unica garanzia è il patrimonio tecnico, che però rischia concretamente di essere sacrificato. Vendere i calciatori è l’opzione più semplice per risolvere i problemi di bilancio. Inevitabile che la preoccupazione dei tifosi vada sui nomi che più ancora accendono la fantasia. Vale a dire Pellegrini e Zaniolo.

OFFERTE FATTE – Mercoledì scorso la dirigenza ha incontrato i rappresentanti di entrambi, con la premessa che i due non partiranno. Un impegno quasi formale, necessario perché negli ultimi giorni Juventus e Inter si erano già mosse. Soprattutto su Zaniolo. I bianconeri hanno offerto Bernardeschi, Romero e soldi, i nerazzurri Nainggolan più soldi, potendo anche contare sul diritto di incassare il 15% di una futura cessione. Una sorta di sconto. La Roma ha detto no. A meno che qualcuno non arrivi alla cifra di 70-80 milioni. Per ora comunque Nicolò di lasciare Roma non vuole saperne.