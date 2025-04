Roma, convocati in 23 contro l’Inter: Ranieri con tre assenti

Il club giallorosso dirama la lista dei calciatori della Roma convocati in occasione della sfida con l’Inter. Ecco gli uomini che avrà a disposizione Claudio Ranieri domani a San Siro.

I CONVOCATI – San Siro si prepara ad accogliere il big match della trentaquattresima giornata di Serie A, che andrà in scena alle ore 15.00 tra Inter e Roma. Gli uomini di Claudio Ranieri arrivano a Milano con l’intenzione di trovare un altro risultato utile per la corsa al posto in Europa, mentre i nerazzurri sono intenzionati a rialzare la testa e riportarsi avanti al sul Napoli. Per l’occasione l’allenatore giallorosso ha recuperato tutti i suoi titolari, che negli ultimi giorni hanno lavorato al completo col gruppo. Le stesse buone notizie si registrano anche per mister Inzaghi, che ritrova Piotr Zielinski e Denzel Dumfries. Tornando sul fronte giallorosso, i convocati della Roma sono ventitré e tra essi, infatti, mancano solo tre pedine: Victor Nelsson, Paulo Dybala e Saud Abdulhamid. Di seguito la lista integrale dei calciatori chiamati a rapporto da mister Ranieri per la sfida contro l’Inter.

Inter-Roma, i convocati di Ranieri per la sfida della trentaquattresima giornata di Serie A

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Rensch, Salah-Eddine, Sangaré.

Centrocampisti: Cristante, Gourna-Douath, Kone, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.

Attaccanti: Baldanzi, Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.