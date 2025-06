Rohl beffa gli azzurrini! L’Italia U21 esce contro la Germania

L’Italia dice addio al sogno europeo. Gli azzurri perdono 3-2 contro la Germania che strappa il pass per la semifinale. Dall’altro lato ci sarà la Francia.

ADDIO – Si chiude con il risultato di 3-2 la sfida tra Germania e Italia. Sono i tedeschi a strappare il pass per la semifinale dell’europeo Under 21. Dopo un primo minuto passato in assoluto equilibrio se non per qualche piccolo sprazzo degli azzurri. Nella ripresa invece, succede di tutto. Al 58’ è l’Italia a passare in vantaggio. Contropiede fulmineo degli azzurri, Koleosho da fuori area con il destro buca l’estremo difensore tedesco. Dieci minuti dopo, è la Germania a trovare la via del gol che permette ai gialloneri di trovare il pareggio. Woltemade con un colpo di testa non lascia scampo a Despalanches. All’80’ errore di Gnonto che si becca un doppio giallo e chiude la partita con il primo rosso della serata. A pochi minuti dalla speranza di andare ai supplementari, l’Italia prende il gol che condanna gli azzurri. Weiper all’89’ con un destro da dentro l’area di rigore buca per la seconda volta gli azzurri. Nel finale succede di tutto, con Zanotti che si prende il secondo giallo della partita ed esce in anticipo con un cartellino rosso sulle note. Al 96′ però la perla di Ambrosino che da calci di punizione la mette sotto al sette e regala agli azzurri i supplementari.

Germania-Italia, impossibile reggere l’urto! Nel finale la doccia gelida

SUPPLEMENTARI – Nonostante le due assenze in campo, l’Italia nei supplementari regge bene l’urto della Germania e prova a giocarsi le sue chance. Nonostante la doppia inferiorità numerica contro la Germania e anche l’inesperienza, l’Italia non demorde e prova a giocare a viso scoperto. Al 116′ però arriva la doccia gelida per l’Italia che si ritrova ancora una volta in svantaggio. Ci pensa Rohl con un destro insidioso a beffare ancora l’Italia che dice addio definitivamente al sogno europeo.