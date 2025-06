Rocchi: «Audio Inter-Roma non facile da gestire! Riparato 136 errori»

Rocchi, designatore AIA, ha parlato degli audio VAR facendo riferimento a Inter-Roma. In quel caso rigore solare non dato ai nerazzurri sullo 0-1 per i giallorossi. Le parole di Rocchi.

COMUNICAZIONE – Nella conferenza stampa di fine stagione, il designatore Tommaso Rocchi ha risposto così sulla comunicazione VAR: «Non è stato facile gestire gli audio su Open VAR, in alcune circostanze ho dovuto tutelare i ragazzi, esempio su Inter-Roma, ma questa è una scelta mia. Non sono bravo a preparare questo tipo di lavoro, come esperienza ho capito che è meglio far vedere tutto. Questa è una sfida che lancio per il futuro, a me va bene questo ma dovreste anche concedere la possibilità di designare un arbitro che ha sbagliato anche la settimana successiva. Non posso tenere fuori un arbitro che ha fatto un percorso perfetto per sette mesi solo perché ha fatto un errore la settimana precedente».

Rocchi fa un bilancio sugli episodi corretti dal VAR

BILANCIO – Rocchi fa un resoconto totale: «Sono stati fatti circa sei check VAR a partita, sono leggermente calati gli interventi a partita (0,36), significa forse che abbiamo fatto qualcosa meglio rispetto all’anno precedenti. Siamo intervenuti su 136 episodi, significa aver riparato 136 errori. Ci sono stati 72 interventi con On Field review, 64 overrule»