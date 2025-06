River Plate, pari col Monterrey! Inter strada in discesa agli ottavi

Il Mondiale per Club entra nel vivo e sorride all’Inter, che resta in vetta al Gruppo E grazie al prezioso pareggio per 0-0 tra River Plate e Monterrey. Il secondo risultato di parità consecutivo nel girone, dopo l’1-1 tra Inter e Monterrey, cambia gli equilibri e consegna ai nerazzurri un vantaggio significativo in vista dell’ultima e decisiva giornata.

SOLO PARI – Un pareggio che tiene tutto aperto anche per i messicani, che avranno il vantaggio di sfidare un Urawa ormai aritmeticamente eliminato. Tra i più pericolosi a inizio partita c’è Canales, che con l’Inter aveva preso un palo. Il suo sinistro, però, trova l’opposizione di Armani, poi Arteaga manda alto sulla ribattuta. Gli argentini rispondono con la stella Mastantuono, la cui punizione è però centrale. Decisamente più clamorosa è l’azione nel recupero che vede l’ex Fiorentina Martinez Quarta sbagliare solo davanti al portiere sugli sviluppi da corner. Nella ripresa, Andrada salva su Mastantuono, poi Gattoni sbaglia per due volte a tu per tu con l’estremo difensore del Monterrey. L’ultima emozione è il secondo giallo al 92′ a Castano, che si fa espellere e lascia in dieci il River: salterà l’Inter.

GRANDE CHANCE – Con 4 punti in classifica, gli uomini di Cristian Chivu guidano il girone insieme al River, ma con un miglior saldo reti. Sarà dunque proprio la sfida diretta tra le due formazioni, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì, a decretare chi passerà agli ottavi. L’Inter, forte della vittoria sofferta contro l’Urawa Red Diamonds e della miglior posizione in classifica, potrà contare su due risultati su tre per qualificarsi. La vittoria di misura contro i giapponesi, maturata grazie al gol nel finale di Carboni, ha restituito ossigeno e fiducia a una squadra reduce da settimane complicate: la pesante sconfitta nella finale di Champions League, l’addio di Simone Inzaghi e il debutto amaro nel torneo mondiale contro il Monterrey avevano minato certezze e morale. La reazione vista a Seattle, invece, racconta di un gruppo ancora compatto e capace di lottare fino all’ultimo.

Inter e Girone E: può ancora succedere di tutto!

ANCHE I MESSICANI SPERANO – Tornando al girone dell’Inter, il pareggio a reti bianche tra River e Monterrey tiene ancora in corsa i messicani, che ora devono battere l’Urawa sperando in una sconfitta degli argentini. La pressione è tutta sulle spalle del River, che si è complicato il cammino. Per l’Inter, invece, l’occasione è ghiotta: basterà non perdere per accedere agli ottavi e dare continuità al percorso di riscatto.