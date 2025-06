River Plate parte forte, battuto l’Urawa Red Diamonds nel girone dell’Inter

Il Mondiale per Club entra subito nel vivo e lo fa con il primo verdetto importante del Gruppo E, lo stesso in cui è inserita l’Inter di Cristian Chivu. A Los Angeles, infatti, è andata in scena la sfida inaugurale tra River Plate e Urawa Red Diamonds, conclusa con il netto successo degli argentini per 3-1.

PRIMA VITTORIA – Il River Plate vince all’esordio del Mondiale per Club contro l’Urawa Red Diamonds, mandando un segnale all’Inter attesa all’esordio nella notte italiana tra il 17 e il 18 giugno (ore 3:00), contro il Monterrey, con l’obiettivo di tenere il passo della squadra di Marcelo Gallardo. Grande protagonista del match è stato Facundo Colidio, ex attaccante nerazzurro, che ha aperto le danze al 12’ con un colpo di testa preciso su assist dalla destra, dopo che al 9’ Sebastian Driussi aveva già colpito un palo con una potente conclusione dalla distanza. Il dominio del River è proseguito anche nella ripresa, con il raddoppio firmato proprio da Driussi, abile ad approfittare di un disastroso errore in impostazione del difensore norvegese Hoibraaten, che gli ha spalancato la strada al gol del 2-0 al 48’.

L’Urawa Red Diamonds prova a riaprire! Il River Plate chiude

NELLA RIPRESA – L’Urawa ha provato a rientrare in partita al 58’, quando Matsuo ha trasformato con freddezza un calcio di rigore procurato da Kaneko, accorciando le distanze e portando il parziale sull’1-2. Ma il River ha rapidamente ristabilito le distanze, chiudendo i giochi al 73’ con la rete del 3-1 siglata da Meza, che ha finalizzato un’ottima azione corale in contropiede. Una prestazione convincente per il River Plate, che mostra subito di voler recitare un ruolo da protagonista nel torneo. Per l’Inter ora il margine d’errore si assottiglia: servirà una prova di forza contro il Monterrey per iniziare con il piede giusto e lanciare la sfida ai campioni d’Argentina per il primato nel girone.