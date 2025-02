Per ritornare Calhanoglu-centrica, l’Inter a Napoli col turco – CdS

Dopo un periodo post rientro di appannamento per Calhanoglu, nelle ultime due uscite con l’Inter il turco è ritornare a brillare. E a Napoli cerca pure la cifra tonda.

RIECCOLO – Calhanoglu ha vissuto un post-rientro molto complicato. Il turco, infatti, ha sofferto tante le partite contro Milan, Fiorentina (due volte) e successivamente Juventus, riuscendo ad ingranare solamente nelle ultime due uscite. Guarda caso, quando è entrato dalla panchina. Ora a Napoli, l’Inter si riaffida dal primo minuto proprio al capitano della Turchia, reduce da due buoni subentri dalla panchina. Contro il Genoa, sabato scorso, ha firmato l’assist da calcio d’angolo per il gol di Lautaro Martinez; mentre martedì sera in Coppa Italia ha timbrato su rigore il definitivo 2-0 con cui la Beneamata ha regolato la Lazio volando alle semifinali della coppa nazionale. Ora Inzaghi riaffida la regia nuovamente a Calhanoglu, con Asllani pronto a riaccomodarsi in panchina.

Calhanoglu e la sfida al Napoli: l’Inter conta sul suo oro turco

PROTAGONISTA – In vista di Napoli-Inter, Calhanoglu va a caccia del gol per arrivare a cifra tonda in Serie A. Finora il turco ha segnato 49 gol totali nel massimo campionato nostrano e con un’altra marcatura salirebbe appunto a 50. Ultimamente contro il Napoli, sia nel bene che nel male, è stato grande protagonista. All’andata, infatti, non solo trovò il gol del pari con un missile dalla distanza, ma nel secondo tempo il suo rigore si infranse sul palo obbligando l’Inter solamente all’1-1. Ma nella sfida dello scorso anno, finita 0-3 a favore dell’Inter, il turco aprì le danze al Maradona con un destro chirurgico a battere Meret. Ci riproverà!

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia