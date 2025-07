UFFICIALE – Ritiro Inter, svelata la data d’inizio dei lavori per la stagione 25/26

Pochi settimane di pausa per i nerazzurri, che presto torneranno ad allenarsi. Il club comunica ufficialmente la data d’inizio del ritiro dell’Inter in vista della stagione 2025/2026.

RIPRESA – Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla data d’inizio del ritiro dell’Inter, adesso arriva la notizia ufficiale direttamente dall’interno. Attraverso un comunicato pubblicato sul sito, infatti, il club nerazzurro informa che la squadra di Cristian Chivu tornerà al lavoro, in vista della stagione 2025/2026, sabato 26 luglio. Questo, quindi, il giorno del raduno dei nerazzurri, che si ritroveranno ad Appiano Gentile durante la mattinata. Dalla conclusione definitiva della stagione, con l’eliminazione dal Mondiale per Club dello scorso 30 giugno, fino alla ripresa degli allenamenti, quindi, i calciatori avranno a disposizione in tutto meno di quattro settimana di vacanza.

Il comunicato ufficiale sulla data d’inizio del ritiro dell’Inter

COMUNICATO – «Si avvicina a grandi passi l’inizio della nuova stagione e si delineano gli appuntamenti che caratterizzeranno l’estate nerazzurra. L’Inter si radunerà al BPER Training Centre nella mattina di sabato 26 luglio per la ripresa degli allenamenti. I nerazzurri inizieranno così l’avvicinamento alla stagione 2025/26 con il ritiro al Centro Sportivo di Appiano Gentile». A quel punto, si presume, molte situazioni di mercato saranno già risolte e delineate.