Ritiro Inter, due tappe! Poi 4 amichevoli. Oggi un annuncio – CdS

Tra poche settimane inizierà anche il ritiro dell’Inter, che ritarderà ovviamente un po’ dopo l’impegno al Mondiale per Club. Due tappe differenti per quanto riguarda il ritorno dei giocatori, mentre in programma dovrebbero esserci quattro amichevoli. Intanto, oggi arriverà un annuncio importante.

PROGRAMMA – Cresce l’attesa per il ritiro dell’Inter, che partirà ufficialmente il 26 luglio (vedi articolo). Ma, come riferisce il Corriere dello Sport, per qualche giocatore inizierà leggermente prima, intorno al 22, infatti, si apriranno i battenti di Appiano Gentile per coloro che non hanno partecipato alla tournée americana per il Mondiale per Club. Per tutti gli altri reduci, raduno appunto il 26. E a meno di clamorose sorprese, al prossimo ritiro dell’Inter ci sarà pure Hakan Calhanoglu, il quale rimarrà in squadra (le ultime). L’Inter ovviamente farà anche delle amichevoli di preparazione in vista della nuova stagione, che vedrà la Beneamata sfidare il Torino alla prima giornata il prossimo 25 agosto.

Oltre al ritiro, l’Inter oggi annuncia la campagna abbonamenti

ANNUNCIO – Secondo il Corriere dello Sport, saranno quattro le amichevoli dell’Inter, con la prova generale prima del Torino che dovrebbe tenersi a Monza contro i brianzoli. Intanto, nella giornata di oggi ci sarà un annuncio importante: ossia quello legato all’apertura della campagna abbonamenti. Il club nerazzurro ha allungato un po’ i tempi, preferendo attendere la conclusione del Mondiale per Club.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua