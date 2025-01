IN – Riso e De Pieri in sede all’Inter! C’è una firma in arrivo

L’agente Beppe Riso si trova in sede all’Inter. Non si tratta per la faccenda legata a Davide Frattesi, il quale resterà. Ma per un altro giocatore che sta per firmare.

IN SEDE – Beppe Riso è appena arrivato in sede all’Inter, a riportarlo il nostro Onorio Ferrario. Il procuratore, oltre a rappresentare Davide Frattesi, è agente anche di altri calciatori nerazzurri. Tra questi anche Giacomo De Pieri, che ieri ha debuttato con la maglia della Prima Squadra e lo ha fatto direttamente in Champions League, diventando il terzo giocatore più giovane nella storia del club a debuttare nella massima competizione europea per club dopo Beppe Bergomi e Sebastiano Esposito. Ora la firma sul contratto, il primo da professionista con la società di Viale della Liberazione.

De Pieri dall’esordio alla firma sul contratto con l’Inter: Riso in sede

ESORDIO – Giacomo De Pieri ha vissuto un Inter-Monaco speciale. Il calciatore della Primavera nerazzurra è stato scelto da Simone Inzaghi al 76′ della sfida, ferma sul punteggio di 3-0 per i meneghini, per sostituire l’autore della tripletta Lautaro Martinez. Un esordio carico di emozioni per il brillante talento italiano, sia per il contesto in cui è avvenuto che per l’uomo da lui sostituito. Quel capitano nerazzurro la cui tripletta gli è valsa il sesto posto nella classifica marcatori dell’Inter.