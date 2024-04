Rischio Mkhitaryan tra Cagliari e Milan: l’Inter e Inzaghi ragionano

Mkhitaryan è in diffida e un eventuale giallo contro il Cagliari non gli consentirebbe di giocare il derby contro il Milan. L’Inter e Inzaghi valutano.

RISCHIO − Come contro l’Udinese, ma il rischio è decisamente superiore. Occhio infatti alla diffida di Henrikh Mkhitaryan, che contro il Cagliari, domenica sera, dovrà gestirsi al meglio per non incappare in qualche cartellino giallo che gli farebbe saltare l’eventuale derby scudetto contro il Milan. Lunedì a Udine, Pavard e Lautaro Martinez si sono giocati il bonus nel finale, in modo tale da saltare il match contro i sardi ed esserci a pieno regime contro il Milan lunedì 22. Ora, per Inzaghi e l’Inter il rischio aumenta. Avere non non avere Mkhitaryan nel derby fa tutta la differenza del mondo. L’armeno è l’equilibratore del centrocampo nerazzurro, probabilmente l’unico insostituibile.

Mkhitaryan o Frattesi: Inzaghi ragiona per Inter-Cagliari

SENSAZIONE − Cosa farà Inzaghi contro il Cagliari? Il match di domenica non è assolutamente banale. Anzi, un eventuale successo contro la squadra di Ranieri, permetterebbe alla Beneamata di giocarsi il titolo nel derby contro il Milan. Dunque, è una sorta di pre match-point. La prova propedeutica per rendere la stracittadina del 22 qualcosa di storico e irripetibile. Inzaghi andrà con la formazione migliore e Mkhitaryan, a meno di clamorosi scenari, ne farà parte. Difficilmente, il tecnico nerazzurro si priverà dell’armeno, nonostante la diffida pendente sulla schiena. Inzaghi si fida del suo numero 22, peraltro giocatore di innata maturità ed esperienza.

ALTERNATIVA − L’alternativa a Mkhitaryan ovviamente si chiama Davide Frattesi. L’ex Sassuolo, sempre decisivo da subentrato, ha appunto sostituito l’armeno a Udine lanciando poi l’Inter verso la vittoria col gol al minuto 96. Dunque, non è da escludere nemmeno la mossa precauzionale di Inzaghi: ossia affidarsi, almeno inizialmente a Frattesi, per poi dare slancio nella seconda parte di gara a Mkhitaryan.