Rios, non solo Roma e Inter! Situazione intricata

Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, è al centro di un intricato intreccio di mercato che coinvolge tre club europei: Inter, Roma e West Ham. Il talento sudamericano è finito sul taccuino di diverse squadre dopo un’ottima stagione in Brasile, ma il suo futuro resta tutt’altro che definito.

INTRECCIO – Nei giorni scorsi, il West Ham ha effettuato dei sondaggi concreti per Rios, sondando la disponibilità del Palmeiras e del giocatore stesso. Tuttavia, il centrocampista classe 2000 avrebbe espresso una chiara preferenza per il calcio italiano, dove è fortemente corteggiato dalla Roma. Il club giallorosso si è infatti avvicinato a 25 milioni di euro di parte fissa, una cifra importante che ha acceso il dialogo con il Palmeiras. Tuttavia, il club brasiliano continua a chiedere 30 milioni garantiti per lasciar partire il proprio gioiello, e al momento l’accordo non è ancora stato raggiunto.

Inter, si arena Rios! Ecco il motivo

INTERESSE – Nel frattempo, anche l’Inter aveva monitorato Rios, legato però alla cessione di Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Il centrocampista turco era finito nel mirino del club di Istanbul, ma la trattativa si è arenata: il Galatasaray era disposto a spingersi fino a 10 milioni di euro, una cifra ritenuta insufficiente dalla dirigenza nerazzurra. Con la situazione Calhanoglu in stand-by, anche la pista Rios per l’Inter si è inevitabilmente raffreddata. Il club nerazzurro, infatti, non affonderà il colpo per Rios senza prima liberare spazio a centrocampo, e per il momento tutto resta bloccato. In questo contesto, la Roma sembra essere in vantaggio, pur non avendo ancora chiuso la trattativa. L’interesse del West Ham rimane.