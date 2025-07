Rios, l’Inter si muove tra la concorrenza: contatti e cifre col Palmeiras!

L’Inter è sulle tracce di Richard Rios. Il club nerazzurro ha già avviato i primi contatti col Palmeiras: il prezzo e la concorrenza, però, non sembrano totalmente incoraggianti.

NOME NUOVO – Nelle ultime ventiquattr’ore è spuntato un nuovo nome sul mercato dell’Inter. Per non farsi trovare impreparata di fronte a un’eventuale – e anche molto probabile – cessione di Hakan Calhanoglu, la dirigenza nerazzurra deve iniziare ad attenzionare seriamente una serie di profili validi per il centrocampo. È in questo scenario che si fa strada Richard Rios, il calciatore colombiano del Palmeiras che nelle ultime settimane si sta facendo notare al Mondiale per Club.

Richard Rios nel mirino dell’Inter: la posizione del Palmeiras

LE CIFRE – Secondo quanto riporta directvsports.com Rios sarebbe finito nel mirino dell’Inter, che ha già mosso i primi passi verso il nuovo obiettivo. Il club nerazzurro, infatti, sembra aver già contattato il Palmeiras, chiedendo informazioni sul centrocampista classe 2000 e sulle condizioni economiche necessarie per ottenerlo. La valutazione della società brasiliana è ruota sui 25 milioni di euro, con una clausola di rescissione importante, intorno ai 100 milioni di euro. Rios, infatti, ha ancora un contratto col Palmeiras, fino a giungo del 2028.

LA CONCORRENZA – L’Inter deve fare i conti con il muro del Palmeiras, che ritiene il calciatore colombiano fondamentale nel progetto attualmente in corso, ma anche con la tantissima concorrenza. Nell’ultimo periodo, infatti, sono molteplici le squadre che si sono fatte avanti per il centrocampista. Tra i club interessati ci sono il Tottenham, che avrebbe già fatto un tentativo – rivelatosi fallimentare -, il Nottingham Forest e l’Everton. La posizione dei brasiliani è chiara: si siederanno al tavolo delle trattative solo di fronte a offerte soddisfacenti.

