Rinnovo Skriniar: la differenza può farlo il bonus alla firma del PSG – SI

Il rinnovo di Skriniar rimane la prima questione in casa Inter. Gianluigi Longari ha dato gli ultimi aggiornamenti riguardo la situazione dello slovacco.

BONUS – L’ultimo aggiornamento riguardo il rinnovo di Milan Skriniar riguarda l’offerta del PSG. A riportarlo è Gianluigi Longari a Sportitalia: «Penso che la differenza la possa fare il bonus alla firma che il PSG potrebbe sborsare. Oltre all’ingaggio. I parigini possono arrivare in doppia cifra per il bonus, una cifra superiore anche all’ingaggio del giocatore. Sono soldi che andrebbero direttamente nelle tasche del giocatore. Ciò può rappresentare uno scoglio insormontabile per l’Inter che deve affidarsi all’amore di Skriniar per trattenerlo». Si attende dunque la risposta del giocatore, per capire quale sarà il futuro del difensore.