Rinnovo Lautaro Martinez, Inter senza fretta: se ne parla dopo Hakimi

L’Inter dovrà affrontare il discorso per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. In casa nerazzurra in questo momento non c’è fretta, si comincerà a parlarne dopo aver perfezionato la cessione di Hakimi, seguito dallo stesso procuratore dell’attaccante argentino. Il punto di Luca Marchetti per “Sky Sport”.

NESSUNA FRETTA – Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto con l’Inter, ma in questo momento i nerazzurri gestiscono la questione senza fretta. Il punto sulla situazione esposto da Luca Marchetti per “Sky Sport”: «Su Lautaro Martinez l’Inter dovrà parlare, ma non è necessario farlo ora. E’ cambiato il mercato, i giocatori hanno sempre la concezione di poter strappare un contratto favorevole, ma non è detto si guadagni di più. Il contratto di Lautaro Martinez è un’esigenza, ma non un’emergenza. C’è una promessa di rinnovare il contratto sia per durata che ingaggio. Era stato interrotto il dialogo perché nel frattempo il giocatore ha cambiato agente. Finita la situazione Hakimi, Camano parlerà della situazione di Lautaro Martinez».