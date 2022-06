Rinnovo Inzaghi-Inter tutto fatto! Effetto domino: prima lui, poi altri due

È cosa praticamente fatta per il rinnovo di Inzaghi con l’Inter, manca solo l’annuncio ufficiale. Il tecnico scatenerà un effetto domino grazie anche alla presenza di Steven Zhang

DOMINO ANNUNCI − L’arrivo di Zhang a Milano sarà fondamentale anche per gli annunci e le ufficialità. In primis, il rinnovo tra Simone Inzaghi e l’Inter. Tutto fatto, serve soltanto la firma. Come riporta Sportitalia mercato, il tecnico nerazzurro prolungherà fino al 2024. Il rinnovo dell’allenatore scatenerà una sorta di effetto domino. Infatti, dopo Inzaghi arriveranno anche gli annunci dei primi due acquisti stagionali dell’Inter: André Onana ed Henrikh Mkhitaryan. I due, infatti, si slegheranno definitivamente da Ajax e Roma il prossimo 30 giugno.