Rinnovi dirigenza Inter, ci siamo! Oggi ufficialità? – IN

E’ tempo di rinnovi in casa Inter. Dopo aver prolungato i contratti a tanti calciatori e in attesa di rinnovare anche Brozovic e Perisic, i nerazzurri sono pronti ad estendere la scadenza di giugno 2022 anche ai propri dirigenti: Beppe Marotta, Dario Baccin e Piero Ausilio.

UFFICIALITA’ – L’Inter è pronta a rinnovare la dirigenza in toto. I nerazzurri infatti, come raccolto da Inter-News.it, potrebbero già quest’oggi ufficializzare l’estensione dei contratti di Beppe Marotta, Dario Baccin e Piero Ausilio. L’accordo tra società e dirigenti c’è già da molti mesi come confermato dallo stesso Marotta prima della sfida al Liverpool (vedi articolo), dunque si tratta solo di mettere nero su bianco. «Tutto il management è felice di continuare l’esperienza positiva con questa società, avendo accanto una proprietà molto forte e vicina a questa realtà calcistica – aveva detto Marotta –. L’annuncio dei nostri rinnovi è solo un atto formale». Nelle prossime ore quindi, si potrebbe già ricevere l’ufficialità.