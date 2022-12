Reunion Inter in Croazia-Belgio, diversi i protagonisti legati alla Beneamata

Tra amarcord e presente, i tifosi dell’Inter vedranno Croazia-Belgio con un trasporto probabilmente diverso rispetto alle altre gare. Cinque giocatori protagonisti legati al mondo nerazzurro in campo

DECISIVA − Altra giornata di verdetti al Mondiale. Oggi pomeriggio ci sarà la partita più importante probabilmente di questa fase a gironi. Croazia-Belgio, gara decisiva tra i vicecampioni del Mondo e la nazionale seconda nel ranking Fifa. Sfida che alla vigilia del torneo si presentava come una sorta di passerella finale con entrambe le squadre già sicure del passaggio del turno, ma che invece si è trasformata in una vera e propria partita della vita. Soprattutto per il Belgio, terzo a quota tre punti dopo il successo immeritato contro il Canada e la sconfitta più che legittima col Marocco. Più sicura la posizione della nazionale di Dalic: 4 punti. Un pareggio all’esordio contro il Marocco e la netta vittoria per 4-1 contro il Canada nella seconda uscita. Ai croati basta un punto per andare agli ottavi di finale. Mentre il Belgio deve non solo vincere ma anche sperare in una non vittoria del Marocco contro il Canada. Ma Croazia-Belgio è anche la sfida dell’Inter presente e passata. Sono diversi i giocatori legati al mondo nerazzurro che saranno protagonisti oggi pomeriggio (16 ore italiane). Ben cinque: quattro tra le fila croate e uno in quelle belghe.

Amarcord e presente dell’Inter, Croazia-Belgio

REUNION NERAZZURRA − Ad oggi questa è la sfida col maggior numero di giocatori dell’Inter in campo. L’altra ipoteticamente potrebbe essere Croazia-Olanda. All’Ahmad bin Ali Stadium di Doha, ci sarà tanto sapore nerazzurro. La Croazia, ovviamente, ne fa da padrona con l’attuale centrocampista Brozovic più tre ex non di poco conto. Soprattutto Ivan Perisic, campione d’Italia nel 2021 e all’Inter per circa sette anni; Mateo Kovacic, arrivato da baby crack nel 2013 per poi andare a vincere tutto nel Real Madrid (oggi è al Chelsea) e Marko Livaja, bomber della Primavera di Andrea Stramaccioni e con qualche presenza anche in prima squadra. Dall’altro lato, ci sarà nientepopodimeno che lui: Romelu Lukaku. L’uomo più influente degli ultimi tre anni di Inter. Big Rom potrebbe cominciare la partita dal primo minuto, dopo il brevissimo spezzone contro il Marocco. L’infortunio sembra essere ormai alle spalle e il Belgio ha necessariamente bisogno della sua forza per raggiungere un ottavo ad oggi quasi insperato. Chi ne verrà fuori da Croazia-Belgio? Al campo l’ardua sentenza. L’Inter guarderà con curiosità e attenzione.