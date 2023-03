Retegui, l’Inter è in vantaggio su tutti! Ma un unico ostacolo – Sky

Il desiderio dell’Inter nei riguardi di Retegui potrebbe divenire realtà. Il club nerazzurro sembrerebbe in vantaggio su tutti i pretendenti. Su Sky Sport 24 spiegano perché e quale potrebbe essere l’unico ostacolo all’acquisto dell’attaccante italo-argentino.

DESIDERIO – Mateo Retegui potrebbe essere più che un semplice desiderio per l’Inter. Non è un segreto l’interesse del club interista per l’attaccante italo-argentino, che ieri ha debuttato con un gol in Italia-Inghilterra. L’idea di vederlo indossare i colori nerazzurri ora, però, si fa più viva. Come racconta Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, l’Inter sembrerebbe più avanti nella trattativa rispetto agli altri numerosi corteggiatori del calciatore del Tigre. Il vantaggio dei nerazzurri deriverebbe da una mossa giocata d’anticipo. Essa risale a un anno fa, quando la dirigenza ha aperto un dialogo con il Tigre, dove Retegui gioca in prestito. Essendoci stati già dei contatti tra il club argentino e l’Inter, per via dell’affare Facundo Colidio, il canale fra le due dirigenze è già aperto. Sicuramente la convocazione nella Nazionale Italiana ha incrementato la curiosità nei riguardi del calciatore di proprietà del Boca Juniors e, di conseguenza, anche il prezzo del suo cartellino che, attualmente, è di due milioni e mezzo di euro. Se il prezzo non dovesse salire di troppo l’Inter, che sembra essere in pole position, potrebbe arrivarci facilmente. A testimoniarlo è la presenza costante della dirigenza nerazzurra in Sud America e in Argentina e quella di Dario Baccin in tribuna allo Stadio Armando Maradona di Napoli. Il vicedirettore sportivo dell’Inter, infatti, ieri ha osservato da vicino l’attaccante nel corso di Italia-Inghilterra. Ciò nonostante, se la valutazione di Retegui dovesse salire eccessivamente, il suo acquisto diverrebbe complicato non solo per l’Inter ma per tutti i club del campionato italiano.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi