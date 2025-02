Report attacca l’Inter: insinuazioni da avvocati juventini (già smentite)

Archiviato il derby contro il Milan, la serata in casa Inter viene scandita dal servizio di Report su Rai 3. Il noto programma di giornalismo d’inchiesta che attacca il club nerazzurro su alcune presunte irregolarità.

RIVALI – Violenza, estorsione, infiltrazioni mafiosa e nebbia sui bilanci. Inizia così il servizio di Report sull’Inter a margine del derby contro il Milan. Il servizio di Ranucci, andato in onda su Rai 3, si snoda tra i presunti e non certi contatti della dirigenza dell’Inter con i leader del tifo organizzato della Curva Nord e dei bilanci dell’era Zhang. La Fondazione Jdentità Bianconera aveva presenta un esposto alle Procure di Roma e Milano per verificare i requisiti di continuità aziendale in capo a FC Internazionale Milano (aggiungiamo noi e non Report: la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’esposto contro l’Inter presentato dall’associazione di tifosi della Juventus, ndr).

Inter, accusata ingiustamente di irregolarità

SITUAZIONE INTER – Come ribadito dal servizio di Report, dal 2016 in poi l’Inter era controllata da scatole cinesi con delle società con sede nei paradisi fiscali. FJdentità Bianconera spiega di non esser mai riusciti a sapere chi sono i reali proprietari di LionRock, società che aveva il controllo di una quota di minoranza dell’Inter e che era registrata in una black list delle Isole Cayman. Come spiegato poi da un’analista finanziario londinese, intervistato telefonicamente, a pagare le sponsorizzazioni a Suning erano società amiche che si prestavano soldi a vicenda: «Vi dico perché gli Zhang non potevano venire in Italia, altro che troppi impegni. La Cina all’epoca gli aveva sequestrato i passaporti. Tutti quanti, dalla Lega, alla Covisoc, tutti sapevano di questa situazione. Così come tutti i Fondi a Londra avevano il nostro report e conoscevano le condizioni di questo club».

TUTTO REGOLARE – La Covisoc, Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, ha sempre replicato in maniera chiara con il presidente Tommaso Miele: «C’è garanzia di ampia regolarità». Nel servizio poi si parla dei debiti, di come tutto si svolga alle Isole Cayman con una coltra nebbia che offusca i bilanci della società milanese. Allo stesso tempo si mette in dubbio la regolarità dell’iscrizione da parte di FC Internazionale alla Serie A e di pressioni politiche, come spiegato da un ex funzionario della Covisoc. Infine, Report si concentra anche sulle presunte infiltrazioni mafiose nella Curva Nord dell’Inter e ripercorre il percorso fatto da Beretta e Bellocco per arrivare al potere. Cose già note.