Renzi: “Secondo le mie informazioni Chiesa andrà all’Inter”

Ieri Enrico Mentana ha intervistato in una diretta Instagram Matteo Renzi. C’è stato tempo per una rivelazione di mercato su Federico Chiesa.

SCOOP DI MERCATO – Intervistato da Mentana su Instagram, Renzi non ha resistito a un accenno di calcio. Il politico è un noto tifoso della Fiorentina e ha voluto fare una rivelazione al giornalista, fan nerazzurro: “Leggo un commento su Chiesa… io so dove va. Andrà all’Inter, dalle mie informazioni giocherà lì”. Un’anticipazione di una trattativa di cui si parla da almeno un anno. Pare che Conte straveda per il talento viola.