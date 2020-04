Renzi precisa: “Chiesa all’Inter? Commento non mio”

Matteo Renzi replica alla notizia diffusasi in mattinata su una sua sponsorizzazione all’approdo di Federico Chiesa all’Inter (qui la notizia). L’ex Presidente del Consiglio affida la sua smentita a una nota stampa invita a FiorentinaNews

La smentita di Matteo Renzi pubblicata da FiorentinaNews.com:

FiorentinaNews scrive che Renzi avrebbe profetizzato un futuro di Chiesa all’Inter. Ormai smentire fakenews per noi è diventato un impegno a tempo pieno. Come sa chi ha seguito la diretta con Mentana di ieri sera su Instagram, il commento di un lettore suggeriva allo stesso Mentana un futuro nerazzurro per Chiesa e Renzi ha subito preso le distanze dicendo che su queste cose non si scherza. La chiacchierata calcistica si è conclusa con la differenza tra “gli strisciati a colori e gli strisciati bianchi e neri

UFFICIO STAMPA MATTEO RENZI

fonte: fiorentinanews.com