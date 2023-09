Real Sociedad-Inter, 2 cambi? Intanto domani in… Francia − SM

Antivigilia di Real Sociedad-Inter, prima giornata di Champions League. Inzaghi non ha ancora dato indicazioni sulle scelte, ma scalpitano soprattutto due giocatori

L’AGENDA − Dopo l’umiliazione al Milan, Simone Inzaghi ha regalato ieri alla sua truppa una domenica di riposo. Questa mattina l’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile per preparare il match di Champions League contro la Real Sociedad. Scalpitano in due: Davide Frattesi e Benjamin Pavard. Ma ad oggi, Inzaghi non ha ancora dato nessuna indicazione sull’ipotetico undici di San Sebastian. Intanto, domani mattina rifinitura e poi partenza per la Francia. L’Inter, infatti, ha scelto la destinazione transalpina come ritiro, in quanto distante appena 45 minuti dallo stadio di Anoeta.