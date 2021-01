Real Madrid tuona: «Hakimi, voci false! Niente tensioni, Inter club amico»

Achraf Hakimi Inter

Il Real Madrid smentisce in maniera categorica quanto apparso oggi in prima pagina sul “Corriere dello Sport” su Hakimi. Il club spagnolo, con un comunicato ufficiale, ribadisce che non ci sono problemi di alcun genere con l’Inter. Già poco fa c’era stata una precisazione dalla Spagna (vedi articolo).

LA SMENTITA – “In relazione alle informazioni che ha pubblicato il Corriere dello Sport, su presunte tensioni fra il nostro club e l’Inter, il Real Madrid vuole manifestare che questa informazione è del tutto falsa.

Il Real Madrid non ha proceduto in nessun momento a una presunta richiesta di garanzie da parte dell’Inter, come afferma il quotidiano. I termini del trasferimento del giocatore Achraf Hakimi entrano nelle abituali e normali relazioni contrattuali fra i club di calcio. E, in aggiunta, in questo caso con l’Inter il Real Madrid ha sempre mantenuto e mantiene delle relazioni eccellenti nei confronti di una società storica e amica”.

Fonte: RealMadrid.com