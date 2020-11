Real Madrid-Inter: Brozovic più di Gagliardini, Zidane rinuncia a Marcelo

Photo 192013105

Le ultime di formazione a pochissime ore da Real Madrid-Inter, match valido per la terza giornata del girone B di Champions League. Conte pronto a sciogliere i suoi dubbi a centrocampo. Zidane ha ormai le idee chiare e dovrebbe lasciare in panchina l’arrembante Marcelo

I NERAZZURRI – Cresce l’attesa per Real Madrid-Inter, gara fondamentale per gli equilibri del gruppo B di Champions League. Entrambe le squadre si giocano tantissimo. Antonio Conte ha pochissimi dubbi e riguardano per lo più il centrocampo. In difesa, infatti, ci saranno certamente Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio. Le fasce verranno presidiate da Ashley Young e dall’ex di turno Achraf Hakimi. In mezzo al campo, Marcelo Brozovic sembra in vantaggio su Roberto Gagliardini, al fianco dell’inamovibile Arturo Vidal. Nicolò Barella dovrebbe agire più a ridosso delle due punte, che saranno necessariamente (causa assenza di Romelu Lukaku) Ivan Perisic e Lautaro Martinez.

I BLANCOS – La formazione di Zinedine Zidane, per Real Madrid-Inter, è praticamente fatta. Il dubbio principale riguarda il terzino sinistro, ma secondo Matteo Barzaghi (giornalista di “Sky Sport”) il tecnico dei blancos dovrebbe schierare il più conservativo Ferland Mendy, al posto del brasiliano Marcelo. Il pacchetto difensivo sarà completato da Lucas Vazquez, Raphaël Varane e Sergio Ramos. A centrocampo, Casemiro perno con Toni Kroos e Federico Valverde. Tridente offensivo composto da Eden Hazard, Karim Benzema e Marco Asensio.