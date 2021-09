Il Real Madrid conferma l’infortunio di Bale, ma per l’Inter recupera un big

In serata è uscita la notizia dell’infortunio di Bale, che salterà Real Madrid-Celta Vigo di domani (vedi articolo). Sono appena usciti i convocati, che confermano la sua assenza. Fra quattro giorni i blancos saranno ospiti dell’Inter nella prima giornata di Champions League: Ancelotti, però, riavrà da subito un big.

UNO DENTRO E UNO FUORI – Gareth Bale salterà Real Madrid-Celta Vigo, ma la buona notizia per Carlo Ancelotti è il recupero di Luka Modric anche in ottica Inter. Il centrocampista croato aveva saltato gli ultimi due impegni in Liga e le tre partite della sua nazionale nella sosta, a causa di un infortunio. La lesione muscolare agli adduttori è però superata, con Ancelotti che lo ha inserito fra i convocati per la partita di domani (ore 21) al Santiago Bernabéu. Bale, invece, non è convocato per il Celta Vigo. Per il gallese saranno necessari degli esami per capire se potrà tornare nell’esordio in Champions League del Real Madrid, mercoledì alle 21 al Meazza.