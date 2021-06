Raspadori obiettivo dell’Inter. Si cerca formula giusta con il Sassuolo – TS

Sulle colonne del “Tuttosport” tiene banco il mercato dell’Inter. Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, è l’obiettivo principale per il reparto offensivo dei nerazzurri. Si cerca la formula giusta con i neroverdi

OBIETTIVO – Giacomo Raspadori è l’obiettivo principale per l’attacco dell’Inter. Il giovane, di proprietà del Sassuolo, ha stregato la dirigenza nerazzurra che vuole regalare ad Inzaghi un rinforzo per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport” l’Inter si è mossa in anticipo rispetto agli altri club sul giocatore, ed è forte degli ottimi rapporti instaurati con la dirigenza neroverde negli affari Politano e Sensi. La base dell’accordo si aggira attorno ai 20 milioni che, però, potrebbero essere destinati a salire. L’Inter, dal canto suo, potrebbe decidere di attendere la fine del mercato per strappare al Sassuolo condizioni più favorevoli per il trasferimento.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport