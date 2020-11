Ranocchia: “Troppe critiche sull’Inter! Real Madrid? Prima il Torino, ma…”

Ranocchia – intervistato da “Inter TV” – fissa gli obiettivi nerazzurri nell’imminente tre giorni tra Serie A e Champions League. Testa al Torino, ma il Real Madrid è già atteso a San Siro per quello che sarà uno scontro diretto

STEP BY STEP – Predica calma Andrea Ranocchia, che vede un’Inter ben concentrata su ciò che deve fare: «Sento troppe critiche intorno alla nostra squadra. Siamo partiti bene. Il nostro è un percorso importante. Magari c’è stato qualche passo falso, ma non ne farei una tragedia. Ci stiamo compattando e stiamo lavorando in maniera positiva. Ora vogliamo migliorare e ritrovare la vittoria in campionato contro il Torino. Per questo non avremo la mente già alla partita contro il Real Madrid. Sicuramente sarà fondamentale vincere per continuare il nostro cammino in Europa, però dobbiamo pensare a un passo alla volta e ora siamo concentrati sul Torino». Queste le parole di Ranocchia a ridosso del weekend di Inter-Torino.