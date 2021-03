Ranocchia si prepara per Bologna-Inter: con lui 4 gol in 4 partite

Con ogni probabilità, Andrea Ranocchia prenderà il posto di Stefan de Vrij al centro della difesa in vista di Bologna-Inter (vedi articolo). L’olandese non è ancora risultato negativo al Coronavirus e difficilmente – anche se dovesse arrivare un tampone negativo – riuscirà a entrare in condizione entro sabato. Con il difensore umbro, quattro gol subiti in quattro presenze in campionato.

SOSTITUTO – Andrea Ranocchia scalpita e si fa trovare pronto in vista di Bologna-Inter. Con ogni probabilità sarà proprio lui a prendere il posto di Stefan de Vrij in vista della sfida in programma sabato. È molto difficile infatti che, anche se dovesse arrivare la notizia della negatività al Covid-19, l’olandese riesca a essere nella giusta condizione fisica e mentale per partire da titolare contro gli emiliani. Vista anche l’indisponibilità di Danilo D’Ambrosio per lo stesso motivo, il difensore umbro sembra essere il candidato principale. Aleksandar Kolarov permettendo.

NUMERI – Le partite giocate in campionato da Andrea Ranocchia sono state quattro. Tre per novanta minuti contro Genoa (in trasferta), Parma (in casa) e Benevento (in casa). Una per settantaquattro minuti, contro il Torino (in casa). I gol subiti con lui in campo sono stati quattro: due contro i piemontesi e due contro gli emiliani. A questi numeri va ad aggiungersi una presenza e un gol subito negli ottavi di finale di Coppa Italia, contro la Fiorentina. La speranza è che in occasione di Bologna-Inter si possa parlare di cinque presenze, ma sempre con quattro gol subiti.