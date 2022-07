Ranocchia: «Inter, non cambierei nulla! Un momento mi ha ripagato di tutto»

Ranocchia ha rilasciato un’intervista a DAZN, che andrà in onda a partire da martedì. In un estratto pubblicato dalla stessa emittente, il difensore passato al Monza a parametro zero torna sui suoi anni all’Inter.

LA PRIMA DA EX – Andrea Ranocchia ha fatto parte dell’Inter, come tesserato, da gennaio 2011 allo scorso 30 giugno. Il difensore, ora al Monza, riepiloga il suo percorso in nerazzurro partendo dall’ultimo atto, il saluto dei tifosi dopo Inter-Sampdoria del 22 maggio: «È stato un momento veramente emozionante, che mi ha ripagato di tutti gli anni che ho passato e trascorso lì, di tutto quello che ho vissuto e che ho condiviso con tanti ragazzi. Non cambierei assolutamente niente, perché tutto quello che ho passato ha fatto sì che oggi sia questo giocatore, questo uomo e questa persona qui. Non cambierei assolutamente niente, sono veramente soddisfatto di quello che ho fatto e della carriera che ho avuto. Adesso c’è ancora da costruire qualche anno di soddisfazioni e di bei ricordi».