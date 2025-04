Ranking UEFA, stagione impressionante per l’Inter: il dato

IN CRESCITA – L’Inter, dopo la vittoria sul Bayern Monaco all’andata dei quarti di finale di Champions League, resta al sesto posto del Ranking UEFA. L’aggiornamento della classifica, reso noto dalla UEFA come di consueto il giovedì successivo a un turno di coppe, ribadisce l’affermazione del club nerazzurro ai vertici del calcio europeo. L’Inter, il cui punteggio si attesta momentaneamente a 109.250, si trova a 0,250 punti dal PSG quinto. Tale dato rappresenta un’ulteriore dimostrazione della crescita dei nerazzurri con Simone Inzaghi alla sua guida, nell’auspicio di poter accrescere ulteriormente la propria posizione grazie ai risultati da conseguire sul campo.

Inter al secondo posto nel Ranking stagionale UEFA: il valore

IN STAGIONE – Ad emergere in maniera ancora più evidente è però un altro dato, ossia quello relativo al Ranking stagionale UEFA. In questa speciale classifica, infatti, l’Inter si posiziona al secondo posto con 33.250 punti, a soli 0,500 punti dal Barcellona primo. A seguire figurano tre inglesi come l’Arsenal, il Liverpool e l’Aston Villa, rispettivamente con 32.500, 29.500 e 28.250 punti. Una manifestazione emblematica della straordinaria stagione che i meneghini stanno disputando in Champions League, riuscendo a tener testa alle proprie avversarie a prescindere dal loro livello.