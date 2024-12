Ranking UEFA, Inter in top 10 nonostante Leverkusen! La classifica

L’Inter, nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Bayer Leverkusen nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, mantiene il nono posto nel ranking UEFA per club.

CAMBIA POCO – L’Inter perde la sua prima partita stagionale in Europa contro il Bayer Leverkusen al novantesimo, ma resta comunque tra le prime dieci squadre d’Europa. L’aggiornamento del ranking, reso noto dalla UEFA come di consueto il venerdì successivo a un turno di coppe, evidenzia l’ottima continuità del club nerazzurro, nonostante l’ultimo risultato negativo. Il KO in Germania, pur avendo un impatto limitato sul ranking, lascia ancora margini di manovra per la squadra di Simone Inzaghi. L’Inter è attualmente tra le prime otto nella classifica della Champions League e ha il controllo del proprio destino per ottenere il passaggio diretto agli ottavi di finale. Questo risultato, se raggiunto, consoliderebbe ulteriormente la posizione del club nel ranking europeo.

Inter in Top-10 nel Ranking UEFA

IN AGGIORNAMENTO – La vetta del ranking UEFA è dominata dal Manchester City, seguito da Real Madrid, Bayern Monaco e Liverpool. Sorprendentemente, tra le italiane, è la Roma di Claudio Ranieri a occupare la posizione migliore, quinta in classifica. Dietro la Roma, ma ancora davanti all’Inter, si trovano Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Chelsea. La presenza di due club italiani nella top 10 rappresenta un segnale positivo per il calcio italiano, che sta mostrando una crescente competitività nelle competizioni europee.