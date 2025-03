Ranking UEFA, Inter continua a scalare posizioni! La classifica

L’Inter, dopo il successo per 2-1 contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League, scala nuove posizioni nel ranking UEFA per club. Di seguito la classifica aggiornata.

IN CRESCITA – L’Inter supera per la seconda volta su 2 il Feyenoord nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, portandosi al sesto posto nel ranking UEFA. L’aggiornamento del ranking, reso noto dalla UEFA come di consueto il venerdì successivo a un turno di coppe, ribadisce l’affermazione del club nerazzurro ai vertici del calcio europeo. L’Inter, momentaneamente sesta in classifica con 107.250, si trova a soli 0,250 punti dal PSG quinto. Tale dato testimonia, come se ce ne fosse ulteriormente bisogno, lo status acquisito della squadra meneghina dall’avvento di Simone Inzaghi sulla propria panchina.

Inter sesta nel Ranking UEFA: chi la precede

IN AGGIORNAMENTO – La vetta del ranking UEFA è occupata dal Real Madrid, con il Manchester City e il Bayern Monaco a seguire i blancos. Tra i bavaresi e i transalpini si inserisce il Liverpool, eliminato ai quarti proprio per mano della formazione allenata da Luis Enrique. Per quanto riguarda le italiane, a seguire l’Inter vi è la Roma, momentaneamente stanziata all’ottavo posto in classifica. A chiudere la Top-10 Barcellona e Chelsea, entrambe le squadre ancora impegnate nelle rispettive competizioni europee.