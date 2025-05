Ranking Uefa, clamoroso Inter: in quello stagionale è davanti a tutti!

Il ranking Uefa stagionale non fa che avvalorare il clamoroso e straordinario percorso in Champions League dell’Inter. I nerazzurri guardano tutti dall’alto verso il basso.

PRIMATO – L’Inter mercoledì sera ha giocato una signora partita al Montjuic contro il Barcellona, nella semifinale di andata di Champions League. Uno spettacolare e clamoroso 3-3 che rimanda la qualificazione alla finalissima di Monaco di Baviera a martedì 6 maggio, quando San Siro sarà tinto a festa per spingere la Beneamata verso l’impresa. Mercoledì l’Inter ha disputato la sua tredicesima partita in questa stagione di Champions League (nuovo format) e il bilancio è notevolissimo: otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Un cammino pazzesco confermato anche dal ranking Uefa stagionale, che colloca la squadra di Simone Inzaghi al primo posto davanti a tutti con 36.750 punti, dietro Barcellona e Arsenal rispettivamente con 36.250 e 36.000.

Inter davanti a tutti nel ranking Uefa stagionale: sesta in quello per coefficiente per club

SESTA – Non è banale neanche la posizione nel ranking Uefa basato sulle coefficiente per club. In questo caso, la Beneamata è al sesto posto con 112.750 punti e ha davanti solo Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e PSG. Tale coefficiente comprende le cinque precedenti. L’Inter è la prima italiana, la seconda è la Roma che si trova al nono posto con 104.500 punti. Milan diciannovesimo con 78.000 punti e Juventus ventiduesima con 74.250 punti.